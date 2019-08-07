Гривня продовжує посилюватися щодо долара – НБУ

Національна валюта другий день поспіль частково відіграє падіння щодо американського долара, яке спостерігалося впродовж сесій міжбанківського валютного ринку 1, 2 і 5 серпня. Це зафіксував Національний банк України, який опівдні 7 серпня встановив довідкове значення курсу 25 гривень 44 копійки за долар. Це на 19 копійок менше, ніж офіційний курс на 7 серпня.

«На торгах по долару пропозиція перевищує попит, що призводить до просідання курсу. НБУ вже виходив на ринок з купівлею валюти в резерви. Придбав 20 мільйонів доларів по 25,43 гривні, чим втримав котирування від подальшого просідання», – відзначають фахівці сайту «Мінфін», які відстежують події на міжбанківському валютному ринку.

Зранку торги на міжбанку відкрилися на рівні 25 гривень 46–51 копійка за долар, але станом на 12:00 котирування склали 25 гривень 42,5–46 копійки за долар.

На 1 серпня НБУ встановив найвищий за останні три з половиною роки курс гривні до долара – 25,02 за одиницю американської валюти.