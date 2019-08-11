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11 Серпень 2019, Київ 11:27
Новини | Міжнародні

Щонайменше 28 людей загинули через тайфун на сході Китаю

Тайфун «Лекіма» спровокував повінь у провінції Чжецзян на сході Китаю

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На сході Китаю щонайменше 28 людей загинули, ще 20 вважаються зниклими безвісти унаслідок зсуву ґрунту, спричиненого тайфуном.

Державне агентство Xinhua пише, що тайфун «Лекіма» спровокував повінь у провінції Чжецзян. Там швидкість вітру досягала 187 кілометрів на годину.

11 серпня «Лекіму» знизили в класі до тропічного шторму. Він повільно рухається на північ уздовж східного берега Китаю. Через це близько одного мільйона людей евакуювали.

У зв’язку з негодою тисячі літаків скасували. Більшість із них мали відлітати із двох великих шанхайських аеропортів.

Відправлення близько 200 поїздів відтермінували до 12 серпня.

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