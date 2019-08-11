Щонайменше 28 людей загинули через тайфун на сході Китаю

На сході Китаю щонайменше 28 людей загинули, ще 20 вважаються зниклими безвісти унаслідок зсуву ґрунту, спричиненого тайфуном.

Державне агентство Xinhua пише, що тайфун «Лекіма» спровокував повінь у провінції Чжецзян. Там швидкість вітру досягала 187 кілометрів на годину.

11 серпня «Лекіму» знизили в класі до тропічного шторму. Він повільно рухається на північ уздовж східного берега Китаю. Через це близько одного мільйона людей евакуювали.

У зв’язку з негодою тисячі літаків скасували. Більшість із них мали відлітати із двох великих шанхайських аеропортів.

Відправлення близько 200 поїздів відтермінували до 12 серпня.