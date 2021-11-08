Кувейт вирішив амністувати дисидентів

Уряд Кувейту схвалив проєкти указів про заплановану програму амністії для політичних дисидентів – ключову умову, поставлену опозицією для припинення протистояння з урядом.

«Кабінет міністрів схвалив необхідні проєкти указів, які готуються до представлення Його Високості еміру», – заявив уряд 7 листопада.

Протистояння з опозиційними законодавцями блокувало законодавчу роботу на кілька місяців.

Емір Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах наказав спікеру парламенту, прем’єр-міністру та голові вищої судової ради рекомендувати умови та терміни амністії до того, як її буде видано указом.

Тиждень тому був представлений «попередній звіт», у якому викладено умови запланованої амністії. У заяві офісу еміра йдеться про те, що амністія торкнеться «деяких кувейтців, засуджених в минулому», хоча подробиць не повідомляється.

Амністія може торкнутися дисидентів, зокрема ексдепутатів, які брали участь у штурмі парламенту у 2011 році через ймовірну корупцію та безгосподарність уряду. Цей указ також може зачепити інших кувейтців, які були ув’язнені за відкриту критику еміра.