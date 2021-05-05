Квітень у Києві був на 2 градуси холоднішим за кліматичну норму – обсерваторія

Середньомісячна температура у і квітні у Києві становила +8 градусів, що на 2 градуси нижче за кліматичну норму. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Найхолодніше було 8 квітня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 0,5 градуса, а найтепліше – 30 числа, коли максимальна температура піднялась до +22 градусів», – мовиться у повідомленні.

Кліматологи зазначають, що опадів минулого місяця у столиці випало близько до норми – 45 міліметрів.

За даними обсерваторії, березень у Києві був на 0,2 градуса тепліший за кліматичну норму – середньомісячна температура склала +2,7 градуса. Спостереження показали, що кліматична весна цього року почалася 13 березня – на 12 днів пізніше за кліматичну норму.