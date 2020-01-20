У КВУ назвали «надзвичайно скандальною» другу сесію ВР

Друга сесії Верховної Ради дев’ятого скликання була «надзвичайно скандальною», заявив голова «Комітету виборців України» Олексій Кошель.

«Ми отримали цілу палітру скандалів: від переписування – до фактів з біографії окремих народних депутатів», – сказав Кошель.

Він додав, що, за даними очолюваної ним організації, найчастіше ухвалені під час останньої сесії Ради закони підтримували депутати «Слуги Народу», «Голосу» та групи «Довіра». У середньому за закони голосували 299 народних депутатів.

«Нижчі показники підтримки прийнятих законів у «Європейської солідарності» – 49%, групи «За майбутнє» – 48%, ВО «Батьківщина» – 39%. Майже не підтримували ухвалені закони депутати «Опозиційної платформи За життя», – йдеться у дослідженні КВУ.

КВУ також оцінив роботу лідерів фракцій Ради під час сесії. До уваги взяли такі показники роботи як участь в пленарних засіданнях, в голосуваннях, відвідування засідань комітету та успішність законодавчої роботи.

«Серед семи лідерів фракцій найвищі показники із відвідування засідань Ради та участі в голосуваннях в Ірини Геращенко («Європейська солідарність» – ред.), в Артура Герасимова «Європейська солідарність» – ред.) – найвищі показники відвідування засідань Комітету, а Давид Арахамія «Слуга народу» – ред.) має найвищі показники продуктивності законодавчої роботи (подано 30 законопроєктів, із яких ухвалено 8)», – додали в КВУ.

17 січня відбулося останнє пленарне засідання другої сесії Верховної Ради, яка розпочала свою роботу на початку вересня 2019 року.