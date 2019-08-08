Спікер нижньої палату Сейму Польщі йде у відставку через скандал

Спікер нижньої палати польського Сейму Марек Кухчиньський оголосив про відставку. Приводом для неї став скандал через використання урядової авіації для особистих польотів.

На прес-конференції в четвер, 8 серпня, Кухчиньський заявив, що всі його польоти були пов’язані зі службовою необхідністю і закон він не порушував. Глава Сейму уточнив, що його рішення зумовлене тиском з боку громадськості.

У липні стало відомо, що Кухчиньський разом з сім’єю літав на південь Польщі, звідки він родом. Відбувалось це в основному у вихідні та святкові дні. Пізніше спікер зізнався в 23 таких перельотах, проте польська преса повідомила про 100 польотів за рахунок держбюджету. ЗМІ пишуть, що у документах поїздки Кухчиньський значилися офіційними з позначками «терміново» і «дуже терміново».

Польська влада заявили, що для регулювання подібних питань до законодавства країни незабаром будуть внесені необхідні поправки.