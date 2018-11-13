У Києві встановлять 3D-моделі історичних пам’яток для людей із вадами зору

3D-моделі зменшених відомих історико-архітектурних споруд розмістять у Києві, повідомляє київська влада.

За даними мерії, це дасть змогу людям із вадами зору тактильно ознайомитися із відомими київськими пам’ятниками.

За планами, наступного року з’явиться 3D-модель Софійського собору на п’єдесталі з білого мармуру і табличками з текстом Брайля й описом об’єкту.

Згодом будуть виготовлені моделі Золотих воріт, Андріївської церкви, Михайлівського Золотоверхого собору, монументу «Батьківщина-Мати», Монументу Незалежності, церкви Святого Миколая, пам’ятника Володимиру Великому.

Схожі проекти вже реалізовані у багатьох європейських туристичних містах.

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