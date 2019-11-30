У Києві вночі стався вибух у відділенні банку

У Києві на вулиці Ентузіастів стався вибух у відділенні банку. Про це повідомляє столична поліція.

«До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ентузіастів стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінологи і вибухотехніки. Правоохоронці оглянули місце події, опитали свідків та вилучили записи з камер відеоспостереження», – мовиться у повідомленні.

Попередньо, зловмисники за допомогою газово-повітряної суміші підірвали банкомат. Вони забрали з нього касети з готівкою, сіли в авто і залишили місце злочину. Сума збитків встановлюється.

«Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення, або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоди у великих розмірах) Кримінального кодексу України», – повідомили у поліції.

Правоохоронці встановлюють підозрюваних у злочині.

«Громадське» зазначає, що вибух стався у відділенні «Ощадбанку».