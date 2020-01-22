Баскетбол: «Київ-Баскет» достроково виходить до плей-оф Кубка Європи ФІБА

У Києві 22 січня відбувся четвертий матч другого етапу Кубка Європи ФІБА, «Київ-Баскет» зустрівся з нідерландським «Зволле».

З самого початку кияни захопили ініціативу і вже після першої чверті лідирували з рахунком 31:13. А на велику перерву підопічні Айнарса Багатскіса йшли з перевагою у 14 очок. Далі «Київ-Баскет» лише набирав обертів. І після третьої чверті різниця між командами була вже 26 очок. Зламати хід гри команді «Зволле» так і не вдалося, хоча у третій «десятихвилинці» вона нав'язала свою гру і закинула киянам 26 очок. Матч завершився з рахунком 89:76.

«У нас ще дві гри попереду у Кубку Європи. Тому ми не розслабляємося та будемо настроюватися на кожну з них. Нам треба вигравати, щоб посісти перше місце в групі. Але попереду у нас дуже важкий графік, ще купа ігор і в Суперлізі, тому нічого не буду загадувати. Далі буде багато чого цікавого», – прокоментував гравець «Київ-Баскета» Павло Крутоус.

«Дуже добре зіграли у першій половині матчу. В першу чергу вдало спрацювали у захисті, потім, коли була перевага у 20 очок, дозволили собі дещо розслабитися. Але це неприпустимо. «Зволле» нас покарали та наздогнали, а якщо ми б так зіграли проти «Каршияка» (один з можливих суперників у етапі плей-оф – прим.ред.), то був би взагалі інший результат. Не дуже добрий, як всі розуміємо», – каже гравець Максим Пустозвонов.

«Був настрій та серйозне ставлення гравців і до своєї роботи, і до суперників. Це все ми змогли перенести на майданчик. Установка була контролювати ті речі, які ми можемо контролювати, тобто кожний напад завершити хорошим кидком. В якомусь сенсі ми це зробили, але в першому таймі ми програли в іншому – те, що вони «повернулися»в гру та змогли забити 25 очок з під кільця. Це дуже багато, і вони забили дуже легкі очки. Потім ми добре почали третю чверть, все стало на свої місця і до логічного кінця ми довели цю гру. Головне – це була перемога», – прокоментував виступ головний тренер Київ-Баскета Айнарс Багатскіс.

Це вже четверта перемога «Київ-Баскета» у другому етапі Кубка Європи ФІБА. Кияни очолюють групу К і достроково гарантують собі місце в чвертьфіналі турніру. Хоча попереду у команди Айнарса Багатскіса ще дві гри – 29 січня на виїзді проти угорського «Кьорменда» та 5 лютого вдома проти латвійського «Вентспілса».