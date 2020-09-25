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25 вересня 2020, Київ 13:03
Новини | Події

У КМДА відреагували на знесення півторастолітнього будинку на Саксаганського у Києві

Влада каже: будинок на обліку як пам’ятка чи об’єкт культурної спадщини не перебував, втім його знесення могло зачепити інші «історичні» будівлі поряд (фото ілюстративне)

Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням вжити заходів через знесення будинку в центрі Києва, повідомила 24 вересня пресслужба Київміськдержадміністрації.

«Зокрема, мова йде про зухвалі дії забудовника і знесення будинку на вулиці Саксаганського, 76, що розташований на території центрального історичного ареалу Києва та в зоні регулювання забудови першої категорії. Будинок за вказаною адресою на обліку як пам’ятка або щойно виявлений об’єкт культурної спадщини не перебуває, проте поряд розташовані будинки – за адресами: вул. Саксаганського, 74 та вул. Саксаганського, 78, – які занесені до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва», – йдеться в повідомленні.

У КМДА вказали, що провели інспекцію і «зафіксували» роботи з демонтажу будинку, роботи довкола якого, відповідно до інформаційного щита на паркані, визначені як «реконструкція з надбудовою адміністративного будинку».

«Інформуємо щодо ситуації, яка склалася за вказаною адресою, з метою вжиття заходів відповідного реагування в межах наданих повноважень», – йдеться в листі Департаменту КМДА до Міністерства культури та інформаційної політики. У Мінкульті поки ситуацію не коментували.

Напередодні мережею користувачі поширювали відео і фото з місця знесення двоповерхової будівлі на Саксаганського у Києві. За попередніми даними, будинкові близько 150 років, він був зразком історичної фонової забудови Києва XIX-початку XX століть.

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