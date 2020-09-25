У КМДА відреагували на знесення півторастолітнього будинку на Саксаганського у Києві

Департамент охорони культурної спадщини КМДА звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням вжити заходів через знесення будинку в центрі Києва, повідомила 24 вересня пресслужба Київміськдержадміністрації.

«Зокрема, мова йде про зухвалі дії забудовника і знесення будинку на вулиці Саксаганського, 76, що розташований на території центрального історичного ареалу Києва та в зоні регулювання забудови першої категорії. Будинок за вказаною адресою на обліку як пам’ятка або щойно виявлений об’єкт культурної спадщини не перебуває, проте поряд розташовані будинки – за адресами: вул. Саксаганського, 74 та вул. Саксаганського, 78, – які занесені до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва», – йдеться в повідомленні.

У КМДА вказали, що провели інспекцію і «зафіксували» роботи з демонтажу будинку, роботи довкола якого, відповідно до інформаційного щита на паркані, визначені як «реконструкція з надбудовою адміністративного будинку».

«Інформуємо щодо ситуації, яка склалася за вказаною адресою, з метою вжиття заходів відповідного реагування в межах наданих повноважень», – йдеться в листі Департаменту КМДА до Міністерства культури та інформаційної політики. У Мінкульті поки ситуацію не коментували.

Напередодні мережею користувачі поширювали відео і фото з місця знесення двоповерхової будівлі на Саксаганського у Києві. За попередніми даними, будинкові близько 150 років, він був зразком історичної фонової забудови Києва XIX-початку XX століть.