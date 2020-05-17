Дарницький і Солом’янський райони Києва тримають першість із захворюваності на COVID-19 – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що найбільше випадків захворювання на COVID-19 виявили в Дарницькому районі Києва (15) та в Солом’янському – 9.

«Кількість мешканців міста, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 59 людей. Серед них – 10 медиків. Троє людей померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. На сьогодні в Києві 2280 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед тих, що захворіли: 34 жінки віком від 20 до 86 років, 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років, 22 чоловіка від 18 до 66 років і однорічний хлопчик. До лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів», – повідомив Кличко у фейсбуці.

Дивіться також: COVID-19 в Україні. Інтерактивна мапа

Також, за його словами, одужали за минулу добу двоє киян, усього коронавірус у столиці подолали 224 людини.

За даними МОЗ, станом на 17 травня в Україні зафіксовано 18 291 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 514 людей померли, 5116 – одужали. Серед «лідерів» – Буковина (2694 випадки), Київ (2280) та область (1197) та Івано-Франківська область – 1210 випадків.