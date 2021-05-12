У Києві демонтовано майже півтори тисячі МАФів від початку року – «Київблагоустрій»

Від початку року КП «Київблагоустрій» та деякі власники, які зреагували на приписи, демонтували 1 465 малих архітектурних форм (МАФів – ред.) у Києві. Про це Радіо Свобода стало відомо з відповіді на запит.

Розподіл по районах міста:

Голосіївський – демонтовано 134 об’єкта,

Дарницький – 314 об’єктів,

Деснянський – 274 об’єкта,

Дніпровський – 302 об’єкта,

Оболонський – 72 об’єкта,

Печерський – 56 об’єктів,

Подільський – 57 об’єктів,

Святошинський – 97 об’єктів,

Солом’янський – 76 об’єктів

Шевченківський – 83 об’єкта.

«Наразі триває інвентаризація всіх тимчасових споруд у місті Києві. Станом на 28.04.2021 за даними відділу аналітичної роботи в столиці налічується 5 164 об’єктів, що мають дозвільні документи на розміщення. Об’єктів, що не мають будь-яких дозвільних документів – 1154. Ще 1812 об’єктів проходять перевірку щодо законності розміщення, після завершення якої буде визначено їхній статус», – повідомляють у «Київблагоустрій».

Щодня інспектори благоустрою перевіряють територію Києва на предмет виявлення порушень, зокрема, встановлення нових МАФів. Якщо такий об’єкт помічають – інспектор вносить припис з вимогою надати дозвільні документи на розміщення або демонтувати споруду самостійно в зазначений термін. Якщо власник не виконує вимоги припису вчасно, «Київблагоустрій» проводить

демонтажі за дорученням від департаменту міського благоустрою КМДА.

Всі цифри, наведені вище, не є сталими, зазначили в комунальному підприємстві. Кількість тих чи інших об’єктів змінюється щодня через вплив деяких чинників – інвентаризації, інспектування, кількості виконаних демонтажів тощо.