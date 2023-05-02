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Вода в Дніпрі у Києві знову піднялася – КМВА

Небезпека гідрологічних явищ залишається у Києві на першому рівні

Рівень води в р. Дніпро біля мосту «Метро» в Києві підвищився за добу на один сантиметр і станом на 9:30 вівторка становить 9 297 см за Балтійською системою висот, йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Голова КМВА Сергій Попко все ж зазначає, що суттєвих підйомів немає і спостерігається стабілізація рівня води.

«Прогноз динаміки рівня весняного водопілля на р. Дніпро в межах Києва залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», – сказав Попко.

Небезпека гідрологічних явищ залишається у Києві на першому рівні(жовтий).

«Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення», – додав Попко.

Температура води в Дніпрі наразі 13°C.

Дніпро поза берегами: вулиці Києва затопило весняною повінню (фоторепортаж)
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Дніпро поза берегами: вулиці Києва затопило весняною повінню (фоторепортаж)

Рясні опади та підняття рівня води в Дніпрі спровокували підтоплення у прибережних районах Києва. Цьогоріч рівень води на 0,5-1 метр перевищує минулорічний, і станом на 17 квітня рівень води у Дніпрі оцінювався як близький до критичного.

На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення.

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