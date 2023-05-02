Вода в Дніпрі у Києві знову піднялася – КМВА

Рівень води в р. Дніпро біля мосту «Метро» в Києві підвищився за добу на один сантиметр і станом на 9:30 вівторка становить 9 297 см за Балтійською системою висот, йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Голова КМВА Сергій Попко все ж зазначає, що суттєвих підйомів немає і спостерігається стабілізація рівня води.

«Прогноз динаміки рівня весняного водопілля на р. Дніпро в межах Києва залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано», – сказав Попко.

Небезпека гідрологічних явищ залишається у Києві на першому рівні(жовтий).

«Залишаються підтопленими заплавні території – острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення», – додав Попко.

Температура води в Дніпрі наразі 13°C.

На початку квітня в Україні через інтенсивні опади та підняття рівнів води у річках розпочалися підтоплення.