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У КМДА розповіли про незначні підтоплення у Києві після нічної зливи

Минула дощова ніч шкоди не заподіяла, а от 19 липня злива підтопила в столиці дві станції метро

У Київміськадміністрації повідомили, що столичні гідротехнічні служби через дощ чергували на вулицях усю ніч.

«Уночі були зафіксовані короткочасні підтоплення на проспекті Григоренка на перетині з вулицею Драгоманова та у підземному переході біля станції метро «Осокорки». Станом на 9:00 21 липня місць підтоплень вулично-дорожньої мережі немає», – йдеться в повідомленні.

За даними столичної влади, загалом працювали 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання, усього – понад 300 людей.

«Фахівці КК «Київавтодор» постійно моніторять ситуацію на дорогах та оперативно реагують на виникнення проблемних місць», – запевняють у КМДА.

19 липня у Києві через зливу були підтоплені дві станції метро, також затопило деякі тунелі та підземні переходи.

Як затопило Київ – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як затопило Київ – фотогалерея

Через сильну зливу в Києві 19 липня у столиці постраждали дві станції метро: «Академмістечко» і «Берестейська». Станція київського метрополітену «Академмістечко» вже відновила роботу, повідомляє пресслужба метро.

Сьогодні у столиці прогнозують дощі, температура повітря +21…23 градуси.

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