У Києві затримали чоловіка, який втік з-під варти Ірпінського міського суду – поліція

У Києві затримали чоловіка, який втік з-під варти Ірпінського міського суду, повідомили в поліції.

Чоловіку інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій). У п’ятницю він втік з-під варти Ірпінського міського суду.

На території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція.

«Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенець поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій», – заявив голова столичної поліції Андрій Крищенко.

Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що підозрюваний «маскувався в панамку і жилетку».