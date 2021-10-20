На вихідних у Києві обмежать рух транспорту через марафон

У Києві цими вихідними, 23-24 жовтня, обмежать рух транспорту через проведення марафону. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

23-24 жовтня будуть перекриті:

вул. Володимирський проїзд – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня;

вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня.

Графік перекриття вулиць 24 жовтня:

вул. Алли Тарасової – із 05:00 до 22:00;

вул. Мала Житомирська – із 05:00 до 22:00;

вул. Трьохсвятительська – із 05:00 до 22:00;

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 08:00 до 10:30;

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00

площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;

вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;

вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;

Європейська площа – з 08:00 до 12:00;

Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;

вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;

Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;

Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;

Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) – з 08:30 до 13:00;

алея Героїв Крут – із 08:30 до 12:30;

вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;

вул. Запечерна – з 08:30 до 13:00;

б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) – із 08:30 до 13:00;

обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) – із 08:30 до 13:00;

просп. Соборності – з 08:45 до 13:00;

вул. Сверстюка – з 08:45 до 13:00;

Русанівський канал – із 08:45 до 13:00;

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;

Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;

Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) – з 08:45 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 08:45 до 15:30;

вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30;

Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;

обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) – з 09:30 до 14:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) – з 09:30 до 15:30;

Гаванський міст – із 09:30 до 15:30;

вул. Нижній Вал – із 08:00 до 15:30;

вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;

Глибочицький проїзд – із 08:00 до 15:30;

вул. В’ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;

вул. Січових Стрільців – із 08:00 до 16:00.