Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

На вихідних у Києві обмежать рух транспорту через марафон

У Києві вихідними відбудеться черговий марафонський забіг

У Києві цими вихідними, 23-24 жовтня, обмежать рух транспорту через проведення марафону. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

23-24 жовтня будуть перекриті:

  • вул. Володимирський проїзд – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня;
  • вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) – із 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня.

Графік перекриття вулиць 24 жовтня:

  • вул. Алли Тарасової – із 05:00 до 22:00;
  • вул. Мала Житомирська – із 05:00 до 22:00;
  • вул. Трьохсвятительська – із 05:00 до 22:00;
  • вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00;
  • вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;
  • вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) – із 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – із 08:00 до 12:00;
  • б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 08:00 до 10:30;
  • вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00
  • площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;
  • вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;
  • вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;
  • Європейська площа – з 08:00 до 12:00;
  • Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;
  • вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;
  • Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;
  • Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;
  • Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) – з 08:30 до 13:00;
  • алея Героїв Крут – із 08:30 до 12:30;
  • вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;
  • вул. Запечерна – з 08:30 до 13:00;
  • б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) – із 08:30 до 13:00;
  • обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) – із 08:30 до 13:00;
  • просп. Соборності – з 08:45 до 13:00;
  • вул. Сверстюка – з 08:45 до 13:00;
  • Русанівський канал – із 08:45 до 13:00;
  • вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;
  • Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) – з 08:45 до 13:00;
  • Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) – з 08:45 до 13:30;
  • вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 08:45 до 15:30;
  • вул. Труханівська – з 09:00 до 14:30;
  • Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;
  • обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) – з 09:30 до 14:30;
  • вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) – з 09:30 до 15:30;
  • Гаванський міст – із 09:30 до 15:30;
  • вул. Нижній Вал – із 08:00 до 15:30;
  • вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;
  • Глибочицький проїзд – із 08:00 до 15:30;
  • вул. В’ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;
  • вул. Січових Стрільців – із 08:00 до 16:00.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG