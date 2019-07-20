Поліція перевіряє інформацію щодо стрілянини по маршрутці в Києві

У поліції Києва повідомили, що водій маршрутного таксі сполученням «Київ – Житомир» звернувся вранці 20 липня до правоохоронців з інформацією про те, що по його автобусу стріляли з автомобіля.

За даними зі слів водія маршрутки, внаслідок конфлікту на дорозі щодо першочерговості проїзду біля станції метро «Академмістечко» водій автомобіля «Опель Віваро» вистрілив із невстановленої зброї в напрямку автобуса.

«Для розшуку і затримання автомобіля, на який вказав заявник, у столиці ввели відповідний оперативний план, а невдовзі правоохоронці зупинили розшукувану машину, тож спілкуються із водієм та пасажиром», – вказали в поліції.

Інформації про постраждалих немає.

Повідомляється, що водій маршрутки від написання заяви відмовився, інформації про пошкодження автобуса також не надав.

Триває перевірка.