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20 Липень 2019, Київ 17:27
Новини | Події

Поліція перевіряє інформацію щодо стрілянини по маршрутці в Києві

За попередніми даними, інцидент стався біля станції метро «Академмістечко» (фото ілюстративне)

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У поліції Києва повідомили, що водій маршрутного таксі сполученням «Київ – Житомир» звернувся вранці 20 липня до правоохоронців з інформацією про те, що по його автобусу стріляли з автомобіля.

За даними зі слів водія маршрутки, внаслідок конфлікту на дорозі щодо першочерговості проїзду біля станції метро «Академмістечко» водій автомобіля «Опель Віваро» вистрілив із невстановленої зброї в напрямку автобуса.

«Для розшуку і затримання автомобіля, на який вказав заявник, у столиці ввели відповідний оперативний план, а невдовзі правоохоронці зупинили розшукувану машину, тож спілкуються із водієм та пасажиром», – вказали в поліції.

Інформації про постраждалих немає.

Повідомляється, що водій маршрутки від написання заяви відмовився, інформації про пошкодження автобуса також не надав.

Триває перевірка.

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