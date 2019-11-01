У Києві повністю відкрили рух мостом через Русанівську протоку – мерія

У Києві 1 листопада повністю відкрили рух автотранспорту відремонтованим мостом через Русанівську протоку, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На мосту вклали фінальний шар асфальту. Сучасне покриття, за словами будівельників, прослужить не менш ніж 10 років. Також оновили пішохідні тротуари з обох боків мосту. Протягом двох днів фахівці завершать встановлювати окремі металоконструкції огородження», – повідомив Кличко на сторінці у Facebook.

За його словами, міст, що прилягає до колій метро через Русанівську протоку, не ремонтували понад 40 років і він перебував у незадовільному стані.

«На мосту поставили нові внутрішні ванти, бо старі, через потрапляння вологи, майже згнили. Весь процес заміни контролювали фахівці з Німеччини та Чехії. Також капітально відремонтували нижню частину мосту. Там підсилили опори та здійснили гідроізоляцію всієї конструкції», – повідомив Кличко.

Частину мосту метро через Русанівську протоку почали ремонтувати у вересні минулого року, і хоча рух мостом повністю не перекривали, це створювало значні затори в сполученні між правим і лівим берегами.