Три станції київського метро зачинили на вхід та вихід

Три станції червоної лінії київського метро зачинені на вхід та вихід. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

«Станцію «Хрещатик» зачинено на вхід та вихід для пасажирів з технічних причин. Також на вхід та вихід не працюють станції «Університет» і «Театральна». Рух по червоній лінії організовано від станції «Академмістечко» до станції «Вокзальна» і від станції «Арсенальна», до станції «Лісова», – мовиться у повідомленні.

Що саме стало причиною закриття станцій, не уточнюється.