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19 Жовтень 2018, Київ 11:56
Новини | Події

У Києві відновився рух метро на «синій гілці»

Раніше рух на «синій гілці» обмежений, оскільки на станції «Почайна» зламався потяг

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У Києві відновився рух метро на «синій гілці», повідомила прес-служба столичного метрополітену у Facebook.

«Рух відновлено у звичайному режимі. Усі станції працюють. Поїзд з поломкою знято у депо для з'ясування причини несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – заявили в метро.

Зранку 19 жовтня київський метрополітен повідомив, що рух на «синій гілці» обмежений, оскільки на станції «Почайна» зламався потяг.

У 2017 році київським метро скористалися 498,4 мільйона пасажирів.

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