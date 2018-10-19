У Києві відновився рух метро на «синій гілці», повідомила прес-служба столичного метрополітену у Facebook.

«Рух відновлено у звичайному режимі. Усі станції працюють. Поїзд з поломкою знято у депо для з'ясування причини несправності. Перепрошуємо за тимчасові незручності», – заявили в метро.

Зранку 19 жовтня київський метрополітен повідомив, що рух на «синій гілці» обмежений, оскільки на станції «Почайна» зламався потяг.

У 2017 році київським метро скористалися 498,4 мільйона пасажирів.