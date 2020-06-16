Поліція повідомила подробиці інциденту в київському метро

Поліція Києва повідомила деякі подробиці інциденту, що стався на червоній лінії київського метро й через який на деякий час припиняли рух потягів.

Як повідомив відділ комунікації поліції Києва, близько 18-ї години до поліції метрополітену в Києві надійшла інформація про те, що на платформі станції метро «Берестейська» перебуває чоловік із ножем і погрожує завдати собі тілесних ушкоджень. Потім він зіскочив на колії й забіг у тунель.

Рух потягів одразу припинили, а поліцейські впродовж півгодини розшукали громадянина з пораненням живота в тунелі біля сусідньої станції «Шулявська». На місце події поліцейські викликали працівників швидкої медичної допомоги.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини цієї події, а також особу потерпілого, мовиться в повідомленні.

Як повідомив Київський метрополітен, після цього рух на червоній лінії був відновлений у звичному режимі.