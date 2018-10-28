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29 Жовтень 2018, Київ 01:01
Новини | Події

У Києві знову «мінували» торговельний центр

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У Києві вкотре надійшло повідомлення про мінування торговельного центру, який довелося евакуювати, але в результаті перевірки небезпечних предметів не виявили, повідомила поліція Києва.

Під час огляду з приміщення евакуювали близько 600 осіб, на місці працювали поліцейські, кінологи і вибухотехніки, мовиться в повідомленні.

«На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України», – повідомили в київській поліції.

Назви торговельного центру в Шевченківському районі Києва не навели; за даними агентств, ішлося про універмаг «Україна».

Повідомлення про нібито мінування публічних місць – торговельних центрів, вокзалів, станцій метро, підприємств, установ чи організацій – почастішали в Україні останніми роками. Жодне з них наразі не підтвердилося. Ще на початку серпня Національна поліція повідомляла, що на той час від початку року отримала понад півтори тисячі неправдивих повідомлень про мінування.

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