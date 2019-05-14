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14 травня 2019, Київ 12:34
Новини | Суспільство

Дороги в столиці миють із «милом» – «Київавтодор»

Прибирання вулиці в центрі Києва, світлина «Київавтодору», 14 травня 2019 року

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У Києві працівники автодорожних служб розпочали застосовувати миючі засоби для миття дорожнього покриття, повідомила 14 травня комунальна корпорація «Київавтодор».

«Наприкінці минулого року «Київавтодор» закупив для шляхово-експлуатаційних підприємств корпорації 3 нові багатофункціональні машини FordTrucks з установками Rasco, які у зимовий період вже використовувались дорожниками для розподілення рідких хлоридів, а зараз навесні і влітку – як поливомийні машини. Однією з «родзинок» нових машин є можливість виконання миття вулиць із застосуванням миючих засобів. Таке генеральне прибирання доцільно виконувати, в першу чергу, після зимового періоду, оскільки миючі засоби активно видаляють забруднення, у тому числі масляні, жирові і графітові, кіптяву, наліт від вихлопних газів та залишки хлоридів», – інформують дорожники у Facebook.

У «Київавтодорі» сформували графік робіт з миття за допомогою миючих засобів на основних магістралях центральної частини міста.

Ініціативу столичних дорожників підтримав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. «Вітаю Київ! Вулиці повинні бути не лише відремонтовані, але й чисті!» – вказав міністр.

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