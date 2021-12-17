Із 20 грудня у Києві розпочнуть роботу пункти обігріву

У Києві 20 грудня через прогнозоване значне похолодання розпочнуть роботу пункти обігріву, повідомила пресслужба Київміськдержадміністрації.

«Пункти обігріву розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування. До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття. Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов», – йдеться в повідомленні.

Також з 20 грудня у столиці облаштують цілодобові пункти обігріву в наметах.

«Такі пункти обігріву розпочнуть роботу у Дарницькому районі – біля Приміського вокзалу «Дарниця», на території парку «Привокзальний», Солом’янському районі – біля Південного вокзалу станції «Київ-Пасажирський», – повідомили в КМДА.

Передік стаціонарних пунктів обігріву за посиланням.

За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується значне похолодання. Так, 20 грудня очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень 2-4° морозу. 21 грудня зниження температури вночі до 9-11° морозу.