У КМДА повідомили, куди передали демонтований у Києві пам’ятник Булгакову

Демонтований 4 червня в центрі Києва пам’ятник письменникові Михайлу Булгакову передали на зберігання спадкоємиці скульптора Михайла Рапая, повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації.

За повідомленням, раніше спадкоємиця попросила передати їй роботу батька для особистого зберігання.

4 червня в Києві демонтували пам’ятник Булгакову, який був розташований на Андріївському узвозі – відео з місця події публікували журналісти у соцмережах.

Київрада ухвалила рішення про демонтаж цього пам’ятника 18 грудня 2025 року.

«Підставою для демонтажу став фаховий висновок Українського інституту національної пам’яті щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики. Висновок підготовлено відповідно до закону України «Про засудження і заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», – нагадали в КМДА.

Згідно з висновком УІНП, постать Михайла Булгакова включена до переліку осіб, яких російська пропаганда використовує для глорифікації російської імперської політики, а пов’язані з ними об’єкти підлягають усуненню з публічного простору.