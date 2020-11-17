Перший сніг у Києві: Кличко заявив про готовність комунальних служб

У зв’язку з першим снігом, який почався ввечері 17 листопада у Києві, столичний голова Віталій Кличко запевнив у готовності міста і комунальних служб до негоди.

«За потреби, ми можемо одночасно залучити 544 одиниці спецтехніки. Крім того, на випадок тривалих снігопадів і надзвичайних ситуацій, «Київавтодор» уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій», – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, у місті вже почали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами. Крім того, минулорічна тепла зима дозволила зекономити більшу частину таких засобів.

«Загалом у солесховищах сьогодні – понад 46 тисяч тонн солі та понад 35 тисяч тонн піску», – сказав Кличко.

Раніше сьогодні у «Київавтодорі» повідомили, що мокрий сніг падатиме до ранку 18 листопада – відомство для ліквідації наслідків негоди має понад пів тисячі одиниць спецтехніки. У комунальному підприємстві закликали водіїв бути обачними на дорогах.

Станом на 17:30 у Києві сніжить, температура повітря -1 градус за Цельсієм.