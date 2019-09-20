У Києві депутата міськради вдарили по голові цеглиною – поліція

У Києві депутата міської ради вдарили по голові цеглиною, нападника затримали. Про це повідомили у столичній поліції.

«До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення від депутата Київради про незаконне будівництво на вулиці Залізничній. На виклик виїхала слідчо-оперативна група управління поліції. Під час спілкування із правоохоронцями до депутата підійшов невідомий та вдарив цеглиною по голові. Правопорушника затримали та доставили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин та надання пояснень», – мовиться у повідомленні.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – уродженець Одещини, 1976 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Поліція почала кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує службовий обов’язок) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до п’яти років ув’язнення.