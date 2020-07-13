Київ: порушення карантину виявили у 28 нічних клубах

У Києві за вихідні поліція виявила порушення карантинних обмежать у 97 закладах, з них 28 – нічні клуби та дискотеки. Про це повідомляє столична поліція.

«За останні дві доби мобільні групи столичної поліції перевірили 531 заклад господарської діяльності з надання різних послуг та склали 97 адміністративних протоколів за порушення умов карантину, що передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 34 до 170 тисяч гривень», – мовиться у повідомленні.

У столиці продовжують діяти карантині обмеження через пандемію коронавірусу. Зокрема, заборонена робота розважальних закладів та закладів харчування у проміжок між 23-ю та 7-ю годинами.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Києві станом на 13 липня підтверджено 6 238 випадків інфікування коронавірусом. Померли 124 людини, одужали 2 108.