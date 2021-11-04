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Пожежа в дитсадку у Києві: евакуйовано понад 100 осіб

Повідомляється, що на першому поверсі сталося займання електрощитової

Столичні рятувальники у четвер ліквідували займання в одному з дитячих садків у Голосіївському районі Києва, жертв та постраждалих немає, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«4 листопада о 10:37 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу у закладі дошкільної освіти на вул. Теремківській, 9 у Голосіївському районі столиці», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на першому поверсі сталося займання електрощитової.

До прибуття рятувальників на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включаючи дітей та персонал, вказали у ДСНС.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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