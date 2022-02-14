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ДСНС: пожежу в київській гімназії загасили

За повідомленням, зайнялася покрівля будинку, вогонь поширився на третій поверх

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що пожежу у будівлі Київської гімназії східних мов у Святошинському районі, яка виникла в ніч на 14 лютого, загасили. Жертв і постраждалих немає.

За повідомленням, зайнялася покрівля будинку, вогонь поширився на третій поверх.

«О 03:30 пожежу покрівлі та частково приміщень третього поверху навчального корпусу Київської гімназії східних мов локалізовано на площі 2 тис. м кв. О 04:39 вогнеборці ліквідували пожежу», – повідомили у ДСНС.

До гасіння залучали 60 осіб і 16 одиниць техніки від ДСНС.

Про причину пожежі наразі не повідомляють.

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