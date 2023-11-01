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Новини | Суспільство

Швидкість руху дорогами Києва обмежили до 50 кілометрів за годину

Столична влада декілька років практикує збільшення до 80 кілометрів за годину швидкості руху на низці доріг у Києві. Це відбувається у період з 1 квітня до 1 листопада
Столична влада декілька років практикує збільшення до 80 кілометрів за годину швидкості руху на низці доріг у Києві. Це відбувається у період з 1 квітня до 1 листопада

Відсьогодні швидкість руху дорогами столиці обмежується до 50 кілометрів за годину, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«На ділянках, де була дозволена швидкість 80 кілометрів на годину, вже демонтовано знаки обмеження швидкості «80», – йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що швидкість у 80 км/год діяла на 10-ти ділянках доріг.

«Департамент транспортної інфраструктури КМДА закликає водіїв бути обережними та не перевищувати швидкісний режим на цих ділянках доріг, рухаючись за звичкою швидше, ніж дозволено в період з 1 листопада і до 1 квітня», – йдеться в повідомленні.

Столична влада декілька років практикує збільшення до 80 кілометрів за годину швидкості руху на низці доріг у Києві. Це відбувається у період з 1 квітня до 1 листопада.

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