Застосунок Kyiv Smart City більше не працює – автори

Застосунок Kyiv Smart City більше не працює, повідомили його автори.

«Ранок починається не з дуже крутих новин. Так, це правда! Застосунок Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою, як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин. Наша команда не має жодного стосунку до розробки та реалізації нового застосунку «Київ Цифровий», але ми не змогли не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними», – розповіли автори Kyiv Smart City.

Видання «Хмарочос» пише: щоб користуватися Kyiv Smart Card слід завантажити новий застосунок «Київ Цифровий». Усі поїздки та QR-квитки мають бути автоматично перенесені в нову програму. Увійти у свій аккаунт в новому застосунку можна за допомогою номеру телефону. Потім програма запропонує відсканувати штрихкод Kyiv Smart Card або ввести номер вручну, а також ввести чотиризначний пінкод, розташований праворуч від штрихкода.

Застосунок Kyiv Smart City запустили у 2019 році. З його допомогою можна було оплачувати поїздки в громадському транспорті, паркінг та комунальні послуги.