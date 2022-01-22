День Соборності в Україні: на мосту Патона у Києві утворили «живий ланцюг»

Активісти у День соборності України утворили на мосту Патона у Києві «живий ланцюг», що символізує єдність української держави.

Учасники акції з лівого і правого берега Дніпра у суботу двома колонами вирушили вирушили на зустріч одна одній, несучи в руках великі полотна жовтого і блакитного кольорів. Пізніше ці частини тканини об’єдналися в український стяг

Традиційно з нагоди проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР українці в різних містах вишиковуються у живий ланцюг. Утім, за останні кілька років ці акції зазнали змін через карантинні обмеження, пов'язані із COVID-19.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель в єдину державу.

День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.