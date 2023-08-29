У Києві другий день поспіль фіксують температурні рекорди

У Києві другий день поспіль тривають температурні рекорди, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.



За даними спостережень, 28 серпня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче 21,3 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4 градуса.

Максимальна температура повітря після полудня досягла 35,7 градуса, що на 0,6 вище попереднього рекордного показника 1943 року, а середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала майже 28 градусів – це перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4 градуса.

На вихідних, 26 та 27 серпня, в столиці зафіксували три температурних рекорди – кліматична норма була перевищена на 8 градусів.