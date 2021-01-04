Киян попереджають про туман вночі та вранці 5 січня

У Києві вночі та вранці 5 січня очікується туман, 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.
Міська влада рекомендує водіям дотримуватися наступних порад фахівців:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
За даними синоптиків, у вівторок вночі у Києві очікується температура -1…+1 градус, вдень до +3. Без істотних опадів.
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