Киян попереджають про туман вночі та вранці 5 січня

У Києві вночі та вранці 5 січня очікується туман, 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр.

Міська влада рекомендує водіям дотримуватися наступних порад фахівців:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

За даними синоптиків, у вівторок вночі у Києві очікується температура -1…+1 градус, вдень до +3. Без істотних опадів.