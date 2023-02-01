У поліції Києва повідомили про обшуки в організаторів «п’яних вечірок»

У столичному управлінні Нацполіції повідомили, що правоохоронці влаштували обшуки за місцем проведення вечірок у Києві, щодо яких надійшли скарги на предмет ймовірності неправомірних дій.

«Як тільки в Інтернет-мережі з’явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання. На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їх перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, обшуки здійснили за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Днями у мережі з’явилися відео з вечірок у Києві, де молоді хлопці віком близько 20 років виклали свої розваги із розпиванням алкоголю і відвертими кадрами з участю дівчат, щодо яких могли бути здійснені сексуальні дії насильницького характеру.