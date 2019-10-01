На вокзалі в Києві відкрили новий зал очікування для військових

У Києві на Центральному залізничному вокзалі запрацював новий зал (центр) очікування й відпочинку для учасників бойових дій на сході України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, центр переобладнаний із залу для прийому офіційних делегацій (депутатського залу): тут облаштовані дві кімнати для відпочинку, кімната для приготування та прийому їжі, буфет, душова, санітарні кімнати й камера для речей.

За словами голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, «у новому залі очікування створені комфортні умови для перебування учасників бойових дій», зал, розташований на першому поверсі будівлі центрального вокзалу, працює цілодобово.

«Суспільство у неоплатному боргу перед захисниками України, відкриття кімнати – внесок «Укрзалізниці» у допомогу оборонцям країни. Ми плануємо упродовж місяця переобладнати колишні депутатські кімнати на зали для відпочинку бійців на залізничних вокзалах Дніпра, Львова, Миколаєва», – поінформував Кравцов.

Перший заступник міністра у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій Антон Колумбет нагадав, що перші кімнати (зали) для відпочинку військових були відкриті з ініціативи волонтерів на залізничних вокзалах Дніпра, Києва і Харкова.

У червні цього року на Центральному залізничному вокзалі Києва закрили заснований волонтерами зал відпочинку для військових.