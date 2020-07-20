У Києві поліція з’ясовує обставини вибуху у кафе

У Києві 20 липня в кафе вибухнув невідомий предмет, постраждалих не було. Про це повідомили у поліції.

«Сьогодні о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб», – мовиться у повідомленні.

Поліцейські встановили, що вибух стався під столом, де знаходилася сумка.

Обставини інциденту з’ясовують.