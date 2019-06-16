У центрі Києва стався вибух, жертв немає, розбирання завалів завершене – ДСНС

Пізно ввечері 15 червня, о 23:25, у Києві по вулиці Тургенєвська, 16, в одному з семи гаражів стався вибух, внаслідок чого зруйновано три гаражі, пошкоджено газопровід, вибито скло у вікнах поруч розташованих житлових будинків та пошкоджено чотири автомобілі. Жертв та постраждалих немає, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 16 червня роботи із розбирання завалів завершені. До проведення робіт залучалося 70 людей та 9 одиниць техніки. Причини події встановлюються. На місці події працює оперативна група Головного управління ДСНС у Києві», – вказують рятувальники.

За квартал від місця, де стався вибух, розташована будівля Національного цирку України, ще ближче – офіси двох українських телеканалів, «Нового» та «Інтера».