Поліція затримала 19 осіб після нападу на депутата Київради

До Шевченківського управління поліції в Києві доставили 19 осіб після інциденту за участю депутата Київради Сергія Гусовського. Про це повідомляє 4 жовтня поліція столиці.

«Подія трапилась у приміщенні КМДА. До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про конфлікт, під час якого депутата облили зеленкою. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Правоохоронці встановили, що між групою осіб та заявником виник конфлікт, у ході якого чоловіки облили його зеленкою», – вказано в повідомленні.

Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події, додають у поліції.

Депутатська група Київради «Київська команда» повідомила, що після інциденту депутат Гусовський був госпіталізований, а засідання Київради було перенесене на 14:00.