Київрада заявляє, що проситиме розширити межі столиці

Київська міська рада ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради з проханням розширити межі Києва, повідомила прес-служба установи.

У Київраді зазначили, що мова йде про приєднання селища Коцюбинське під Києвом. Наразі його територія відноситься до Києво-Святошинського району Київської області. В установі зазначили, що селище не має шляхів автомобільного сполучення із жодним населеним пунктом, окрім Києва.

«Абсолютно логічно, якщо Коцюбинське увійде до складу столиці, адже більша частина мешканців Коцюбинського фактично є киянами. Працюють тут, користуються транспортом, школами, садочками, лікарнями. Від приєднання громада Коцюбинського тільки виграє – як в економічному плані, так і в інфраструктурному: жителі отримають столичну прописку, зможуть лікуватися у міських лікарнях, а діти будуть ходити в київські школи», – сказав автор ініціативи, заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів.

Коцюбинський селищний голова Ольга Матюшина, яку цитує сайт Київради, розповіла, що на початку березня в населеному пункті відбулися громадські слухання, у яких взяли участь 1 337 людей. Серед них 61% висловився за приєднання до Києва.