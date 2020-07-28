Київрада відкриє свій двір для паркування автомобілів у вихідні та свята 

Київрада планує відкрити свій двір для загального користування, відповідне рішення ухвалили столичні депутати 28 липня на пленарному засіданні Київської міської ради.

«Кияни та гості столиці у вихідні та святкові дні матимуть змогу використовувати територію у дворі адмінбудівлі за адресою: вулиця Хрещатик, 36 для стоянки власних легкових автомобілів. Умова доступу до парковки Київради – наявність вільних місць та дотримання правил відвідування території. Не порушувати громадський порядок, зберігати чистоту, розміщувати авто відповідно до розмітки», – йдеться на сайті Київради.

Згідно з повідомленням, 10% місць буде відведено для електромобілів, акож у дворі передбачені зарядні станції для електромобілів і виділені місця стоянки для людей з інвалідністю.

Повідомляється, що заїзд буде відкритий зі сторони вулиці Пушкінської, місце для стоянки автомобілів у дворі Київради буде, як планується, безкоштовним. Графік роботи – з 8:00 до 22:00.

У Київраді переконані, що таке рішення дозволить зменшити проблему із паркуванням у центральній частині міста.