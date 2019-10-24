У Київському метро можуть обмежити вхід на три станції через футбол

Київський метрополітен попереджає про можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого» через матч між командами «Динамо» (Київ) і «Копенгаген» (Данія) на НСК «Олімпійський».

Початок гри запланований на 22:00. Обмеження можливі перед цим, а також після завершення матчу, з 23:45.

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у ніч з 24 на 25 жовтня роботу столичної підземки буде подовжено на одну годину.