Київське метро повідомляє про можливі обмеження на деяких станціях 11 березня

11 березня можливе обмеження на вхід до станцій метро «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого» у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Вільяреал» (Іспанія), повідомляє Київський метрополітен.

Початок гри запланований на 19:55.

«Перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого», – йдеться в повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій, наголосили в метрополітені.