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10 березня 2021, Київ 20:33
Новини | Суспільство

Київське метро повідомляє про можливі обмеження на деяких станціях 11 березня

У зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Вільяреал» (Іспанія) можливі обмеження на вхід до трьох станцій

11 березня можливе обмеження на вхід до станцій метро «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого» у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Вільяреал» (Іспанія), повідомляє Київський метрополітен.

Початок гри запланований на 19:55.

«Перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій «Палац спорту», «Олімпійська» і «Площа Льва Толстого», – йдеться в повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій, наголосили в метрополітені.

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