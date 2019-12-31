У Києві повідомили про транспортні обмеження через новорічні святкування

У Києві повідомили про низку обмежень і змін у роботі міського транспорту і перекриття руху всього транспорту деякими вулицями міста через святкування Нового року.

Зокрема, як мовиться на сайті Київської міської державної адміністрації, 31 грудня і 1 січня (а також у день Різдва, 7 січня) деякі станції метрополітену працюватимуть в особливому режимі.

Ідеться про те, що в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можуть на короткий час закривати на вхід станцію «Золоті ворота» на час проведення новорічних, а потім і різдвяних заходів на Софійській площі. У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформах станцій.

Окрім того, для уникнення тисняви у вестибюлях станцій можуть так само закривати на вхід станції «Хрещатик», «Контрактова площа», «Поштова площа» і «Майдан Незалежності».

У КМДА також нагадали про ухвалені раніше рішення про те, що новорічної ночі київський метрополітен працюватиме на 3 години довше, а фунікулер – цілодобово. Також продовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. Зокрема, автобуси №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586 працюватимуть у ніч на 1 січня до 5-ї години ранку в режимі маршрутного таксі.

На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах із 19:30 31 грудня до 02:00 1 січня, а також 1 січня з 13:30 до 20:00 і 7 січня з 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано зі змінами: тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до станції метро «Лук’янівська», тролейбуси № 16 – від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу, тролейбуси № 18 – від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Крім того, 31 грудня і 1 січня заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду і вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку) – з 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року, а також 1 січня – із 14:00 до 22:00.

Натомість, у зв’язку з цією забороною, у згадані святкові дні дозволять проїзд транспорту Хрещатиком, який зазвичай перекривають у денний час щосуботи, щонеділі, у святкові й неробочі дні.