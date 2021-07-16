У Мінінфраструктури повідомили план усунення зсуву ґрунту на автодорозі Київ – Одеса на Одещині

У Міністерстві інфраструктури повідомили план усунення наслідків зсуву ґрунту на автомобільній дорозі М-05 Київ – Одеса, на 337-му кілометрі біля села Троїцького Подільського району, внаслідок якого довелося перекривати рух правою смугою.

Як заявили в міністерстві, повне завершення робіт заплановано до 3 серпня.

Крім того, заявили в Мінінфраструктури, в планах – також оновлення дороги М-05 по всій протяжності.

Про зсув повідомила попереднього дня, 15 липня, Служба автомобільних доріг в Одеській області, не уточнивши, коли саме це сталося.

Як поінформували тоді в «Одесаавтодорі», на той час уже замінили 2200 м3 перезволоженого ґрунту, на місці цілодобово працює 10 одиниць спецтехніки. «У розробці інженерне рішення для надійного укріплення насипу», – мовилося в повідомленні.

За тим повідомленням, зсув ґрунту і деформація дорожнього покриття сталися внаслідок тривалих дощів.