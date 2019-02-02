У ДСНС повідомили нові дані про пожежу на складі в Києві

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили нові дані про пожежу у складських приміщеннях у Києві, в Деснянському районі: за даними рятувальників, попри всі зусилля, пожежа збільшується.

Станом на 20-у годину вона охопила площу в 10,5 тисячі квадратних метрів із загальної площі приміщення складу у 30 тисяч квадратних метрів, і вже існує загроза перекидання вогню на сусідню будівлю.

За попередніми даними, жертв і потерпілих немає. Навколо складської будівлі здійснюється замір повітря на наявність шкідливих речовин, і стан повітря в межах норми, заявляють рятувальники.

За їхнім повідомленням, до гасіння пожежі залучено 137 працівників і 35 одиниць техніки ДСНС.

Повідомлення про пожежу у складі електроінструментів, пластику і картону надійшло об 11:32, повідомляли рятувальники. На 14-у годину її площа складала 5 тисяч квадратних метрів, на 14:30 розширилася до 7 тисяч, а на 16-у годину зросла майже до 8 тисяч – незважаючи на те, що до гасіння залучали все нових працівників і техніку. З 16:30 площу пожежі утримують на рівні 10,5 тисячі квадратних метрів.

Як пояснюють рятувальники, на час прибуття на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі вже досягла великих обсягiв, адже через велику завантаженість приміщень займистими матеріалами і відсутністю протипожежних перегородок вогонь швидко поширювався. На території об’єкту відсутнє зовнішнє протипожежне водопостачання, тому, щоб забезпечити пожежні автоцистерни водою, пожежникам доводилося прокладати магістральні лінії великої довжини і підвозити воду до місця пожежі, через що тиск води в пожежних гідрантах недостатній для ефективної ліквідації пожежі.