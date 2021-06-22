У КМДА пояснили причини пилової бурі і смогу в Києві

У Київській міській державній адміністрації пояснили причини пилової бурі і смогу, які спостерігаються нині в Києві.

За даними космічних спостережень, над Лівобережною частиною України зафіксовано пилову бурю «Астраханський суховій». Явище зачепило місто Київ і стало причиною підвищених показників пилу на постах моніторингу, мовиться в повідомленні.

Крім того, якщо температура повітря стрімко зростає, це перешкоджає перемішуванню шарів повітря – гаряче повітря не дає забруднювальним речовинам підніматися в верхні шари. Тим часом за період із 14 до 22 червня середньодобова температура в Києві підвищилась з 18 °C до 25,2 °C. Такі погодні умови спричиняють явище смогу, яке спостерігають кияни, повідомили також у КМДА.

«За таких умов фахівці рекомендують населенню, яке належить до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, слід узяти з собою чисту воду і захист для дихальних шляхів», – попередили в київській міській владі.

Метеоролог Наталка Діденко поширила в фейсбуці допис користувача Valeriy Latuha за 21 квітня про те, що ще того дня з космосу спостерігалася піщана буря, чи то пилова хмара, над Лівобережною Україною, яка зачіпає й Київ. За словами автора, такий «Астраханський суховій» несе вітром із Астраханських напівпустельних степів у Росії, що на північно-західному узбережжі Каспійського моря.

Попередніми днями, 19–21 червня, про пилові бурі в різних регіонах півдня європейської частини Росії повідомляли російські засоби інформації.