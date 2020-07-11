COVID-19: у Киргизстані відкликають із відпусток медичних працівників

Прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов доручив прискорити роботу з відкликання з відпусток медичних працівників 25 медичних установ.

Про це він заявив на онлайн-нараді з керівниками медичних установ. Голова уряду зазначив, що «триває робота з підготовки понад 400 додаткових місць для пацієнтів з коронавірусною інфекцією, однак гостро стоїть питання нестачі медичних кадрів».

«У ситуації, що склалася ми розраховуємо на допомогу лікарів і медсестер, які перебувають у відпустці. Потрібно відкликати їх із відпустки. Це необхідно. На роботу повинні вийти всі медпрацівники, за винятком тих, хто не може працювати за станом здоров’я або через похилий вік», – сказав Боронов.

У Киргизстані останні два тижні спостерігається зростання хворих на коронавірусну інфекцію та пневмонії. За офіційними даними, в країні за весь період пандемії виявили 9910 випадків COVID-19, померли 125 k.lgtq. Від пневмонії за добу померли 32 пацієнти, всього з березня – 382 людини.