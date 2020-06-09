Колишнього прем’єра Киргизстану засудили до 18 років ув’язнення

Колишнього прем’єр-міністра Киргизстану Сапара Ісакова засуджено до 18 років позбавлення волі у справі про фінансові зловживання під час реконструкції Історичного музею в Бішкеку і будівництві іподрому в Чолпон-Аті. Таке рішення 9 червня ухвалив Першотравневий районний суд Бішкека, передає Киргизька служба Радіо Свобода Радіо Азаттик.

Суд визнав Сапара Ісакова винним за статтею про «корупцію». Згідно з рішенням суду, колишній прем’єр-міністр також має виплатити штраф державі в розмірі 247 млн 650 тис 281 сомів (приблизно 3,34 млн дол).

Сам Сапар Ісаков участі в суді не брав, провину свою він не визнає. Сторона захисту заявила, що оскаржуватиме вирок.

Іншу фігурантку справи – ексзавідувачку відділу громадянського розвитку, релігійної та етнічної політики апарату президента Міру Карібаєву суд зобов’язав виплатити штраф у 260 тисяч сомів.

У грудні 2019 року Сапар Ісаков був засуджений до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями в корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека. Також у нього конфіскували майно, позбавили дипломатичного рангу, ордена «Манас» II ступеня і права займати посади в державних органах терміном на три роки.

Сапар Ісаков був прем’єр-міністром Киргизстану в 2017-2018 роках за президента Алмазбека Атамбаєва, а до цього обіймав посаду заступника керівника та керівника апарату президента Киргизстану. Він був одним з членів близького кола Атамбаєва.

Незабаром після зміни влади в Киргизстані, в результаті чого президентом став Сооронбай Жеенбеков, проти кількох найближчих соратників Атамбаєва були порушені кримінальні справи про корупцію. За версією слідства, Ісаков при відборі підрядника, який повинен був займатися модернізацією Бішкекської ТЕЦ, пролобіював інтереси іноземної компанії (китайської TBEA).